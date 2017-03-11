Насер Аль-Хелаифи: "Я поддерживаю Эмери и не принимаю решений сгоряча"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи отметил, что не собирается увольнять главного тренера команды Унаи Эмери за вылет из Лиги чемпионов. После победы над "Барселоной" со счетом 4:0 в первом матче парижане уступили 1:6 во втором и вылетели на стадии 1/8 финала.

– Тренер уже сделал многое для развития команды, – цитирует Le Parisien Аль-Хелаифи. – Мы должны извлечь уроки из этой неудачи и не реагировать сгоряча. Я с ним долго беседовал в последние дни. У Эмери есть необходимые качества, и я его полностью поддерживаю. Мы с ним будем говорить об изменениях на следующий сезон.