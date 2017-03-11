08:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Насер Аль-Хелаифи: "Я поддерживаю Эмери и не принимаю решений сгоряча"

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Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи отметил, что не собирается увольнять главного тренера команды Унаи Эмери за вылет из Лиги чемпионов. После победы над "Барселоной" со счетом 4:0 в первом матче парижане уступили 1:6 во втором и вылетели на стадии 1/8 финала.

– Тренер уже сделал многое для развития команды, – цитирует Le Parisien Аль-Хелаифи. – Мы должны извлечь уроки из этой неудачи и не реагировать сгоряча. Я с ним долго беседовал в последние дни. У Эмери есть необходимые качества, и я его полностью поддерживаю. Мы с ним будем говорить об изменениях на следующий сезон.

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Материалы REN-TV

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