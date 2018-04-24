Наингголан - про "Ливерпуль": "Для большинства игроков "Ромы" это будет главный матч в карьере"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан отметил, что его команду охватила одержимость Лигой чемпионов. По словам бельгийца, никто не верил, что римляне дойдут до стадии полуфинала.



- Для большинства из нас это будет главный матч в карьере, - приводит пресс-служба УЕФА слова Наингголана. - Мы на ходу, нас охватила одержимость Лигой чемпионов, а задачи изменились... Никто не подозревал, что мы способны добиться в Европе такого успеха.

Напомним, сегодня, "Рома" проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.