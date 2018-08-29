"МЮ", "Монако" и "Интер"! Игнатьев отправил "Локо" в группу смерти

"Локомотив" на официальном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором игроки команды Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев выбрали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Официальная жеребьевка турнира пройдет завтра, 30 августа.

Так, Рыбус в качестве соперников выбрал "Наполи", "Лион" и "Галатасарай". Кверквелия определил в соперники "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и загребское "Динамо" (запись ролика состоялась до вылета хорватского клуба из 4-го отборочного раунда турнира. - Прим. "СЭ").

Игнатьев отдал предпочтение "МЮ", "Монако" и "Интер", назвав такой жребий группой смерти.