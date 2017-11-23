Мяч Инсинье номинирован на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Мяч нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье в ворота "Шахтера" (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов вошел в пятерку номинантов на звание лучшего гола недели в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА. Форвард неаполитанцев отметился сильным и точным ударом из-за пределов штрафной, после которого мяч влетел в дальний верхний от вратаря "горняков" Андрея Пятова угол.
Также на звание лучшего гола претендуют мячи нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна (против "Ромы" - 1:0), хавбека "Реала" Луки Модрича (против АПОЭЛ - 1:0), нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (против "Боруссии" Дортмунд - 2:1) и защитника "ПСЖ" Дани Алвеса (против "Селтика" - 7:1).
Take a bow, Insigne 🙌 pic.twitter.com/CvwIny8MGS– Footbie (@footbie) 21 ноября 2017 г.
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