Мутко сравнил победу "Ростова" над "Баварией" с успехом "Рубина" в Барселоне

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение, что победа "Ростова" над "Баварией" (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов стала исторической для российского футбола. По его словам, этот результат можно поставить в один ряд с триумфом "Рубина" в игре "Барселоной" шестилетней давности (2:1).

- Это и есть история российского футбола, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы ведь все помним победу "Ротора" над "Манчестер Юнайтед" или победу "Рубина" над "Барселоной". В Ростове был фантастический матч, его можно пересматривать десятки раз.

Футболисты "Ростова" показали огромную самоотдачу, сыграли тактически грамотно. Игра была красивая. Я рад за "Ростов". Теперь у них важная игра против ПСВ. "Ростов" устраивает ничья, и важно не попасть в ловушку. Не нужно моделировать расклады, надо играть, все в их руках.