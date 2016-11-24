14:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мутко сравнил победу "Ростова" над "Баварией" с успехом "Рубина" в Барселоне

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Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Бавария" - 3:2. 67-я минута. Кристиан НОБОА (в центре) с партнерами празднует победный гол.Крутой Дон! "Ростов" дома победил "Баварию"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение, что победа "Ростова" над "Баварией" (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов стала исторической для российского футбола. По его словам, этот результат  можно поставить в один ряд с триумфом "Рубина" в игре "Барселоной" шестилетней давности (2:1).

- Это и есть история российского футбола, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы ведь все помним победу "Ротора" над "Манчестер Юнайтед" или победу "Рубина" над "Барселоной". В Ростове был фантастический матч, его можно пересматривать десятки раз.

Футболисты "Ростова" показали огромную самоотдачу, сыграли тактически грамотно. Игра была красивая. Я рад за "Ростов". Теперь у них важная игра против ПСВ. "Ростов" устраивает ничья, и важно не попасть в ловушку. Не нужно моделировать расклады, надо играть, все в их руках.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3810172

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shur

футбол_2018 Мутко, ты не тем даешь российские паспорта! Азмуну и Нобуа -вот кому надо!У нас нет нападающих и очень плохая полузащита!! 15:51 А они уже заиграны за Иран и Эквадор

15:57

футбол_2018

Мутко, ты не тем даешь российские паспорта! Азмуну и Нобуа -вот кому надо!У нас нет нападающих и очень плохая полузащита!!

15:51

Сергулет

Ещё бы победы такого рода происходили ежегодно. А так выиграем раз в пятилетку и всю следующую вспоминаем

15:43

shpasic

ещё помню, как Сибирь обыгрывала ПСВ.

15:22

GalacticBoy

ну и шуточки у вас господин Мутко

15:08

Хигби

ну ротор так то вничью с мю с играл оба раза

14:53

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