Моуринью подтвердил, что Погба, Феллаини и Кэррик не сыграют с ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции перед игрой 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА подтвердил, что в этой игре на поле не выйдут сразу три основных полузащитника команды - Поль Погба, Маруан Феллаини и Майкл Кэррик.
Напомним, матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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- Манчестер Юнайтед
- Майкл Кэррик
- Жозе Моуринью
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- Поль Погба
- Маруан Феллаини