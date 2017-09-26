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15:18 | Футбол — Лига чемпионов

Моуринью подтвердил, что Погба, Феллаини и Кэррик не сыграют с ЦСКА


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции перед игрой 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА подтвердил, что в этой игре на поле не выйдут сразу три основных полузащитника команды - Поль Погба, Маруан Феллаини и Майкл Кэррик.

Напомним, матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

ОМОН для Моуринью и Мхитаряна

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