Морган сыграет с "Атлетико" с первых минут, Муса - в запасе

Стал известен стартовый состав "Лестера" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Капитан "лис" Уэс Морган, пропускавший встречу в Мадриде из-за травмы, выйдет на поле с первых минут. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса остался в запасе. Напомним, что первый поединок между этими командами завершился победой "матрасников" со счетом 1:0.

"Лестер": Шмайхель – Симпсон, Морган, Беналуан, Фукс – Ндиди, Дринкуотер – Махрез, Окадзаки, Олбрайтон – Варди. Запасные: Цилер, Чилвелл, Кинг, Амарти, Грэй, Муса, Ульоа.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее прямую трансляцию.