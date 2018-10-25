Мохамед Салах: "Счастлив забить 50 голов за "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после победы в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Црвеной Звездой" (4:0) рассказал, что счастлив и горд забить 50 голов за мерсисайдцев. Египтянин сделал дубль в игре с сербским клубом.

- Это замечательно, я счастлив забить 50 голов за Ливерпуль, - приводит пресс-служба клуба слова Салаха. - Я очень горжусь этим, и надеюсь продолжить забивать, чтобы помогать команде побеждать. Это была важная игра. Мы знали, что будет тяжело, но самое главное для нас - три очка. У нас сейчас все хорошо.

В матче с "Црвеной" Салах забил 49-й и 50-й голы в футболке "Ливерпуля". Ему потребовалось для этого 65 матчей.

"I’m happy to score 50 goals for Liverpool. I’m very proud about that and I hope to keep scoring to help the team win games,"



...it took just 65 games! 👏👏https://t.co/NNe8cP0T74 – Liverpool FC (@LFC) 24 октября 2018 г.

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