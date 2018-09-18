"Мисс "Локомотив" популярна в Турции. Как она к этому относится?

Ведущая спортивная газета Турции Fanatik в своем вторничном номере поместила на верх второй полосы две фотографии "Мисс "Локомотив" 2015 года Елизаветы Беляевой и написала небольшую заметку о ней.

#ГалатасарайЛоко Газета Fanatik напечатала фотографии бывшей мисс "Локо" Елизаветы Беляевой pic.twitter.com/YtpswznnzS – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 18 сентября 2018 г.

Беляева призналась, что внимание турецких СМИ стало для нее неожиданностью. Но неожиданностью приятной.

– Сегодня утром мой друг, который как раз сейчас находится в Стамбуле, отправил мне фотографию газеты, и, скажу честно, для меня это стало приятной неожиданностью! – рассказала Беляева "СЭ". – С того момента, как я стала "Мисс "Локомотив" в 2015 году, турецкие спортивные сайты периодически публиковали мои фотографии. А три года назад, когда "Локомотив" встречался с "Бешикташем" на групповом этапе Лиги Европы, турецкие журналисты приезжали в Черкизово, чтобы взять у меня небольшое интервью в предверии предстоящего матча.

Матч группового этапа Лиги чемпионов "Галатасарай" – "Локомотив" пройдет во вторник в Стамбуле.

– Конечно, Локомотиву сегодня предстоит тяжелая и непростая игра, – считает бывшая "Мисс "Локомотив". – Во-первых, Галатасарай сейчас находится в отличной форме, он мощно начал сезон и идет на первом месте в Суперлиге. Во-вторых, нельзя не отметить тот факт, что мы играем в гостях, а о том, как поддерживают свою команду турецкие болельщики, лишний раз говорить не нужно. Уверена, атмосфера на стадионе сегодня будет очень жаркая!

– Я искренне желаю удачи Локомотиву, верю в то, что команда сегодня покажет, на что способна и обязательно порадует своих болельщиков! Ведь игроки так же, как и мы, соскучились по Лиге чемпионов, и все понимают ответственность и то, насколько эта игра и этот турнир для нас важны, – добавила она.

Беляева не поехала в Стамбул, однако ответный матч с "Галатасараем", который состоится 28 ноябре, пообещала посетить.

– Три лучших игрока "Локо" прямо сейчас? Гильерме, Крыховяк и Фернандеш, – отметила Беляева. (Илья Андреев)

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам