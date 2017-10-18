Михаил Гершкович: "Ждем, что на стадион ЦСКА перенесется дух спартаковской победы"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что ЦСКА по силам обыграть "Базель" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, в составе швейцарской команды нет выдающихся игроков.

- То, что "Базель" по зубам для ЦСКА – это несомненно, то, что у "Базеля" нет выдающихся футболистов – тоже несомненно, - цитирует "Р-Спорт" Гершковича. - Все будет от зависеть от настроя ЦСКА. Посмотрите, как самоотверженно играл "Спартак" против "Ливерпуля" и "Севильи", с какой отдачей. Если же вспомнить, например, игру ЦСКА и "Манчестера", то на поле в форме армейцев вышли какие-то тряпочные футболисты, которые не могли оказать сопротивление сопернику и именно из-за отсутствия настроя.

Так что, если ЦСКА выйдет и будет играть с остервенением, с полной самоотдачей, то, уверен, "Базель" им по зубам. Ждем, что ЦСКА поддержит заданный "Спартаком" настрой, может быть, на стадион ЦСКА перенесется дух спартаковской победы, если так можно выразиться.

Напомним, после двух туров ЦСКА занимает 3-е место в группе A Лиги чемпионов, набрав 3 очка. "Базель" располагается строчкой выше, опережая армейцев по дополнительным показателям. Лидирует в квартете "Манчестер Юнайтед" (6 очков), четвертую позицию занимает "Бенфика" (0 очков).

Матч ЦСКА - "Базель" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Виктор Гончаренко: "Для ЦСКА все решится в матчах с "Базелем"

Головин и его команда. История красно-синих юношей

