09:16 | Футбол — Лига чемпионов

Мехди Бенатиа: "Ювентус" мог убить игру, но позволил сопернику вернуться"


Защитник "Ювентуса"  Мехди Бенатиа выразил разочарование по поводу ничьей с "Тоттенхэмом" (2:2) в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. К 9-й минуте встречи его команда вела со счетом 2:0.

– Мы очень разочарованы, – цитирует AFP Бенатиа. – Начали матч так, как и рассчитывали, очень высоко прессинговали. Быстро удалось забить, что очень важно для такого рода встреч. Оставили сопернику мяч, но могли убить игру, а вместо этого позволили "Тоттенхэму" вернуться. Но нельзя сохранять негатив. Мы знаем, что нужно делать, поэтому есть все шансы выполнить задачу в ответной игре.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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