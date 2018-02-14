Мехди Бенатиа: "Ювентус" мог убить игру, но позволил сопернику вернуться"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа выразил разочарование по поводу ничьей с "Тоттенхэмом" (2:2) в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. К 9-й минуте встречи его команда вела со счетом 2:0.

– Мы очень разочарованы, – цитирует AFP Бенатиа. – Начали матч так, как и рассчитывали, очень высоко прессинговали. Быстро удалось забить, что очень важно для такого рода встреч. Оставили сопернику мяч, но могли убить игру, а вместо этого позволили "Тоттенхэму" вернуться. Но нельзя сохранять негатив. Мы знаем, что нужно делать, поэтому есть все шансы выполнить задачу в ответной игре.