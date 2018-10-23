Мауро Икарди: "Конечно, мне хотелось бы сыграть против Месси"

Форвард "Интера" Мауро Икарди жалеет, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче Лиги чемпионов против его команды из-за травмы.

- Время в "Барселоне" было для меня очень важным - и как для игрока, и как для человека (Икарди выступал за молодежную команду "Барселоны" - прим. "СЭ"). Я очень многому научился. Хочу поблагодарить клуб за все то, что для меня сделали, - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. - Конечно, мне бы хотелось сыграть против Месси, ведь это лучший футболист мира. Нам повезло, что он не выйдет на поле, и мы постараемся этим воспользоваться.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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