Маттео Дармиан: "Роналду стал самым большим подписанием летнего трансферного окна"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан заявил, что считает самым значимым трансфером минувшего лета переход нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус". 33-летний португалец подписал с "бьянконери" 4-летний контракт 10 июля.

- Роналду стал самым большим подписанием летнего трансферного окна, - цитирует Дармиана Football Italia. - Мы знаем, что Криштиану является качественным игроком, но у "Ювентуса" много хороших футболистов. "Ювентус" - очень большой клуб, один из самых крупных в мире. "МЮ" должен быть готов к жесткой игре.

"Манчестер Юнайтед" завтра сыграет с "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый матч между этими клубами завершился победой "бьянконери" со счетом 1:0.

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