Матс Хуммельс: "Левандовски тренирует такие удары весь сезон"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:0) отметил гол Роберта Левандовски. По его словам, польский форвард тренирует подобные удары.



– Это было не самый выдающийся матч, но в целом мы добились уверенной победы, – цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА. – У "Атлетико" было всего два момента в начале игры. Мы можем играть по двум схемам. Сегодня мы хорошо переключались между ними.

Левандовски тренирует такие удары со штрафных весь сезон. Он уже забил несколько красивых голов на тренировках. Поэтому он и исполнил этот удар.