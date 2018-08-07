Массимо Каррера: "Приехали в Грецию за победой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые рассчитывают на победу в матче 3-го отборочного рауда Лиги чемпионов против ПАОК, который состоится завтра.

- Почему не приехал Самедов?

- Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле.

- Ваша цель на игру?

- Мы приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен.

- Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?

- Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но все-таки самое главное происходит на поле. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00