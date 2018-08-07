Массимо Каррера: "Приехали в Грецию за победой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые рассчитывают на победу в матче 3-го отборочного рауда Лиги чемпионов против ПАОК, который состоится завтра.
- Почему не приехал Самедов?
- Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле.
- Ваша цель на игру?
- Мы приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен.
- Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?
- Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но все-таки самое главное происходит на поле. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00