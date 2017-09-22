Массимо Каррера: "Позитив в том, что будем играть против "Ливерпуля" 11 на 11"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что позитив перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заключается в том, что команды будут играть 11 на 11. Он также добавил, что с настроем у команды все будет в порядке.

– В чем позитив перед "Ливерпулем"? В том, что будем играть 11 на 11... Ну а с настроем все будет в любом случае в порядке – на такие матчи не нужно дополнительно мотивировать, – отметил Каррера.

Встреча "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.