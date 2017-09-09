Массимо Каррера: "Мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) подчеркнул, что этот результат добавит настроения команде перед стартом в Лиге чемпионов.

- "Марибор"? Безусловно, победы приносят энтузиазм. Конечно, мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол, - сказал Каррера.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" пройдет в среду, 13 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"