Массимо Каррера: "Мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) подчеркнул, что этот результат добавит настроения команде перед стартом в Лиге чемпионов.
- "Марибор"? Безусловно, победы приносят энтузиазм. Конечно, мы и ЦСКА сделаем все, чтобы вознести российский футбол, - сказал Каррера.
Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" пройдет в среду, 13 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
ravilius777
Ганчаренко пытается подсидеть))
22:17
Эугенио
Щас "мясо" будет вопить про упоминание ЦСКА)
21:59