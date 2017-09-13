Массимо Каррера: "Доволен ничьей с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что недоволен качеством игры своей команды. При этом специалист подчеркнул, что доволен ничейным результатом.

– Доволен результатом и выступлением, но чуть меньше доволен качеством игры, мы совершили очень много ошибок, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Глушаков? У него мышечная травма, поэтому он и был заменен, характер травмы пока неизвестен.

Плохая реализация моментов? Это связано с тем, что не получилось забить (смеется). Как я всегда говорил – лучше создавать много моментов, чем не создавать вообще. Мы знали, что "Марибор" будет давить, и что соперник опасен на контратаках. Но, думаю, мы сумели их сдержать.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"