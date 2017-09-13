Массимо Каррера: "Доволен ничьей с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что недоволен качеством игры своей команды. При этом специалист подчеркнул, что доволен ничейным результатом.
– Доволен результатом и выступлением, но чуть меньше доволен качеством игры, мы совершили очень много ошибок, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Глушаков? У него мышечная травма, поэтому он и был заменен, характер травмы пока неизвестен.
Плохая реализация моментов? Это связано с тем, что не получилось забить (смеется). Как я всегда говорил – лучше создавать много моментов, чем не создавать вообще. Мы знали, что "Марибор" будет давить, и что соперник опасен на контратаках. Но, думаю, мы сумели их сдержать.
volish17
Как можно обыграть дворовую команду при таком браке во всем . Первый тайм просто один кошмар ,сыграли ниже своих возможностей .Нельзя так играть спустя рукава ,выделить даже некого в команде .
00:52
praretorian
А, ну тогда все в порядке....
00:51
Пиитерец
Каррера очень доволен, что не будет 0-0-6.
00:46
Букер
Надо знать итальянцев, заявил одно, но в раздевалке был "горячий разговор"
00:33
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Почти согласен с Мистером. Я тоже доволен ничьей, хотя жаль ,что не проиграли. Играл бы у Марибора младший Захович, то так бы и было.
00:29
Александр 7
Если бы у Карреры урезали половину зарплаты за такую ничью, то он наверное бы по другому заговорил...А так бабло халявное лукойловское капает и всё ок...В Италии он бы за всю жизнь столько не заработал, как срубил на халяву за прошлый сезон...И сейчас ему главное время оттянуть, хоть на пару месяцев, ещё рубануть напоследок...
00:23
Cska7777777
"Жорик Вартанов по существу, команда не готова к сезону, виноват в этом Каррера, ни физики ни тактики, такую команду как Марибор должны выносить в одну калитку, но тренер слаб, почему бы не взять 2 молодых крайних защитников из Спартака 2, они не будут хуже двух днарей которые сейчас играют, почему бы не штрафануть на бабки толстого Фернанду? печально все, тренер увы никакой, а норм тренера Федун никогда не возьмет, нормальный тренер потребует нормальных игроков, а это траты, короче Федун тупик 00:09" Согласен на все 100!!!
00:23
manager78
Каррера перегорел, как и Ещенко. Ещенко уже мертвый был к 79-ой. Самед тоже похоже не в форме. Еле ноги волокли. Возраст наверное. Опять нет замен по позиции. Хотят там где нужно было менять было как минимум 2 варианта замены или 2 варианта перестроения с учётом числа защитников. Можно было на крайняк Таски выставить и Кутепова вместо Ещенко. Отдали победу, а могли и проиграть. Жду изменений в позиционном построении на правом фланге. Ещенко уже не тащит. Совсем. Надо Петковича пробывать или ставить туда Бокетти. Зачем молодого у Анжи выкупали??? А в центре Кутепов с Джикией справятся. По центру в этом матче было норм. Повезло что словенцы поздно поняли что у нас с правым флангом. ( Фернанду тяжёлый. У Глушакова травма. Что с центром будем делать??? Да ещё Тимофеев с Зобниным пока на больничном. Вариативности ноль. Хотя есть Жано и Попов. Нужно срочно их включать в состав, а Фернандо и Пашалича назад.
00:22
jpanin
Вырвали очко на выезде ... об этом можно только мечтать ...
00:19
marksan
Весёлый итальянец, однако!
00:17
Жорик Вартанов
браво Каррера, жаль Дзюбы нет чтобы сказать кто ты
00:16
Cska7777777
Доволен?!.... О как!!!((((( Да после забитого гола любой тренер средней квалификации довел бы матч до 3:0 как минимум!!! Мдаааа.... Ну да ладно - первый блин комом !))) Главное - не проиграть Марибору дома (с таким то настроем))) и, глядишь - 3-е, в ЛЕ
00:14
Andrey_Veselov
Кончился ваш карр(ь)ера! :( это печально
00:09
tryam
пора паковать чемоданы. Федун очнись.!
00:09
Вопреки
Он доволен результатом - я валяюсь... А господин Федун тоже так думает, выбрасывая миллионы бабла для того что бы вытащить команду, минуя спортивную составляющую, на вершину пьедестала ??? Еще одно убожество, как и вчерашнее (ЦСКА), показало, что кабинетные чемпионы НИЧЕГО из себя не представляют без помощи арбитров... Одного вчера просто вытащил свистун, а сегодняшнего просто объективно судил. И с кем, бог мой, облажались - с командой в 100 раз дешевле чем лукойловские халявщики. Вспомните как Бердыев с "Рубином" выносил этих хлопцев-словян в гостях в одни ворота.. 5-2 !!! Позорники ! Но ведь тащат решалы футбольные таких убогих на пьедестал в РФПЛ... значит кому-то это выгодно !
00:08
Andru_15
Федун, прозрей, сколько можно терпеть этого тренеришку!
00:08
onlywhitespartak
Каррера в данном матче разочаровал , а интервью ещё больше !
00:07
osy
Карьера уже не первый матч отдаёт из-за того что поздно делает замены. На 80 минуте уже было очевидно что сейчас пропустим, сделай замену и характер игры изменится. Каррера или тупит или ссыт.
00:06
КирпичИнвест
Не доволен тренером
00:05
cvetal
"плохая реализация моментов? просто не получилось забить!" МассимоОЧЕВИДНОСТЬ!
00:05
kost80
и на хрен такой тренер нужен который доволен ничьей с дворовой командой федун гони его и не жмоться на хорошего европейского тренера и на хороших игроков
00:05
Тропическая гемангиома Мовсисяна
судя по матчу в Ливерпуле, спартаку лучше сразу стоит бросить все силы на домашнюю игру против Марибора))) все остальные игры в группе рассматривать как подготовку)))
00:04
Vedi
Ого , вот 'это заявление . Уже Этот Спартак напоминает времён академиков от Димы Аленичева , хотя и тогда иногда заводились , как и сейчас иногда - и уже нет Такой разницы . Ну и как было самое слабое звено крайний защитник - так и осталось , а подписанный для усиления этой позиции по личной просьбе ))) Карреры "местный" воспитанник - сидит и набирается опыта .
00:03
акробат
а космос ещё впереди
00:03
Doberman1983
Макар, ты с ума сошел...какое на хрен качество игры...играли как дворовая команда
00:02
shpasic
он доволен тем, что техническое поражение не дали из-за недовольных болельщиков.
00:02
waleriy
Каррера может хороший мотиватор , но как тренер полный ноль. Федун продавай команду.
00:01
С.Мороз
Ну да, Леня Слуцкий номер два с его тактикой....Космос-не космос)))
00:01
cvetal
Если пятое место для Спартака - это позор, то быть довольным ничьей с Марибором - это ПОЗОРИЩЕ!!! Зажрался ты итальяшка!
00:01
Kirrris
А вот болельщики ничьей не довольны! Особенно такой ничьей.
00:00