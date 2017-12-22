Массимо Каррера: "Аленичев прав, получить 0:7 – позор и унижение"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" подчеркнул, что его не задели слова бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева о том, что поражение от "Ливерпуля" (0:7) в матче группового турнира Лиги чемпионов – это позор и унижение. Он также добавил, что такие поражения нужно принимать и делать из них правильные выводы.

– Как относитесь к словам Дмитрия Аленичева, который назвал результат позором?

– Совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, получить 0:7 – позор и унижение, – отметил Каррера. – Как можно обижаться на правильные высказывания? Поражения необходимо принимать и делать правильные выводы. Кого-то такой счет может убить, а кого-то – сделать сильнее.

– А многие болельщики после того интервью Аленичева бросились вас защищать.

– Спасибо им, конечно. Но я обязан быть критичен к себе. Это "Спартак", он всегда на первых полосах. Нельзя витать в облаках и делать вид, что все хорошо, если есть проблемы. Ответственность огромная, надо ее принимать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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