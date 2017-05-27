Массимилиано Аллегри: "Реал" очень силен в нападении, но и сопернику дает атаковать"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что команда готова к предстоящей игре. Специалист подчеркнул, что не каждый день можно сыграть в финале ЛЧ.

– Нас ждет захватывающий матч против великого клуба, – цитирует Football Italia Аллегри. – Не каждый день участвуешь в финале Лиги чемпионов. Мы во второй раз сыграем в финале за три года, ребята заслуживают лестных слов. К игре мы подойдем с энтузиазмом и большой радостью. В финалах все решают детали, и мы постараемся сосредоточиться на них. "Реал" очень силен в нападении, но и сопернику дает атаковать, чем мы и должны воспользоваться. В целом, мы готовы к этой замечательной неделе перед отпуском.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.