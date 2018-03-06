Массимилиано Аллегри: "Постараемся не доводить дело до дополнительного времени"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" своеобразным финалом. Также специалист посетовал на короткую скамейку и большое число травмированных игроков - из-за травм в Лондоне "старой синьоре" не могут помочь Хуан Куадрадо, Марио Манджукич, Федерико Бернардески, Маттиа Де Шильо и Карло Пинсольо.

Первая игра, состоявшаяся в Турине 13 февраля, завершилась вничью - 2:2.

- Очевидно, мы постараемся не доводить дело до дополнительного времени, учитывая нашу короткую скамейку и большой лазарет, - цитирует официальный сайт УЕФА Аллегри. - Нам нужно сыграть технически безупречно, сохранять спокойствие и терпение, грамотно обороняться всей командой. Надеюсь, Дуглас Коста завтра сыграет хорошо.

Нам нужно показать хорошую игру и добиться нужного результата, иначе мы вылетим из Лиги чемпионов. Мы должны сохранять самый позитивный настрой. Нам нужен только такой подход к матчу. Соперник любит подолгу владеть мячом и двигать его, а нам нужно ему помешать.

Я не знаю, как "шпоры" будут играть завтра. Нам нужно действовать гораздо техничнее, чем в первом матче, особенно после перерыва. Для нас это своего рода финал.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится завтра, 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Туринцам для выхода в следующий раунд необходимо либо побеждать, либо сыграть вничью 3:3 и крупнее.