Марко Розе: "Зальцбургу" не хватило уверенности"

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе - о матче с "Црвеной Звездой" (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Это была тяжелая игра. Обе команды сражались и отдали все силы. Сегодня моей команде немного не хватило уверенности, - цитирует тренера официальный Твиттер клуба. - В итоге матч завершился со счетом 0:0. С нетерпением ждем полных трибун на ответной игре. Постараемся выиграть ответный матч при заполненном стадионе.

Ответный матч пройдет 29 августа в Австрии. Первая игра прошла при пустых трибунах из-за санкций УЕФА.