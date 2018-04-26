02:14 | Футбол — Лига чемпионов

Марко Асенсио: "Знали, что в Мюнхене важно забить, а еще лучше - выиграть"


Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал победу над "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Понимали, как важно забить гол, а еще лучше – выиграть, – цитирует официальный сайт УЕФА Асенсио. – Мы должны были держаться изо всех сил и выжимать максимум из любых моментов. Поэтому мы увозим домой хороший результат.

Бавария - Реал

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021708/index.html

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