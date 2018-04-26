Марко Асенсио: "Знали, что в Мюнхене важно забить, а еще лучше - выиграть"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал победу над "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Понимали, как важно забить гол, а еще лучше – выиграть, – цитирует официальный сайт УЕФА Асенсио. – Мы должны были держаться изо всех сил и выжимать максимум из любых моментов. Поэтому мы увозим домой хороший результат.