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23:30 | Футбол — Лига чемпионов

"Марибор" сравнял счет в игре со "Спартаком"

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Полузащитник "Марибора" Дамьян Бохар сравнял счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" – 1:1. Хавбек отличился на 85-й минуте после передачи нападающего Мартина Крамарича.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Felix BARSA

Багаж Аленичева закончился, Спартак нулевая команда... Молодцы Марибор, показали характер!

23:36

alexansf

просто позор какойто во втором тайме ... бл... дохляки кривоногие вы ПАС можете дать и пробежать нормально ....ВЫНОС наше всё и то невсегда !!!

23:32