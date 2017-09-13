"Марибор" сравнял счет в игре со "Спартаком"

Полузащитник "Марибора" Дамьян Бохар сравнял счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" – 1:1. Хавбек отличился на 85-й минуте после передачи нападающего Мартина Крамарича.
Полузащитник "Марибора" Дамьян Бохар сравнял счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" – 1:1. Хавбек отличился на 85-й минуте после передачи нападающего Мартина Крамарича.
Felix BARSA
Багаж Аленичева закончился, Спартак нулевая команда... Молодцы Марибор, показали характер!
23:36
alexansf
просто позор какойто во втором тайме ... бл... дохляки кривоногие вы ПАС можете дать и пробежать нормально ....ВЫНОС наше всё и то невсегда !!!
23:32