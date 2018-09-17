Мануэл Фернандеш рассказал, повлияет ли ситуация с контрактом на его игру

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем", который пройдет в Стамбуле во вторник, заявил, что ситуация с его контрактом никаким образом не скажется на игре.

- Самое важное для меня - то, как я играю. Какая бы ни была обстановка, могу заверить, что это не будет влиять на меня ни завтра, ни в последующих матчах. Я приехал сюда за победой. Сфокусирован только на этом, - сказал Фернандеш на пресс-конференции.

После матча чемпионата России с "Динамо" (1:1) Фернандеш заявил, что руководство "Локомотива" относится к нему неуважительно в вопросе продления контракта, который истекает в июне 2019 года. (Илья Андреев)

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