Максимильяно Перейра: "У "Порту" есть козыри, которые будем использовать"

Защитник "Порту" Максимильяно Перейра перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Локомотивом" отметил, что команда будет отталкиваться от своей игры.

– Готовы ли играть в атакующий футбол против железнодорожников?

– Мы посмотрели много матчей "Локомотива", у нас есть стратегия, есть козыри, которые будем использовать.

– Долгое путешествие в Россию и холодная погода могут повлиять на матч?

– Не думаю, мы еще ничего не выиграли, поэтому наша мотивация находится на самом высоком уровне.

– Знаете ли вы, что у "Локомотива" на левом фланге играет Фернандеш и готовы к противостоянию с ним?

– Мануэл – очень важный игрок для "Локомотива". Он находится в хороших кондициях, мы каждый по своему готовимся к игре и готовы к противостоянию с ним.

– Как будете готовится к игре?

– Мы пока не работали над конкретной стратегией, но мы готовы к своей игре и будет от нее отталкиваться. (Елена Григорьевская)

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