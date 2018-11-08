Магнуссон – седьмой игрок ЦСКА, удаленный в Лиге чемпионов

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2).
Исландец стал седьмым игроком красно-синих, удаленным в игре главного европейского турнира. Пять футболистов изгонялись с поля по разу, а Дейвидас Шемберас – дважды.
Красно-синие уступили всего в трех из семи матчей, в которых оставались в меньшинстве, причем лишь во второй раз они пропустили решающий гол в неравных составах. Впервые подобное случилось во встрече с "Викторией" из Пльзени, когда чехи дважды реализовали преимущество, полученное после удаления Алана Дзагоева. (Кирилл Бурдаков)
Удаления игроков ЦСКА в матчах Лиги чемпионов
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Минута удаления (счет)
|
07.12.2004
|
Дейвидас Шемберас
|
ПСЖ (г) – 3:1
|
54’ (1:1)
|
03.11.2009
|
Дейвидас Шемберас
|
МЮ (г) – 3:3
|
90+5’ (3:3)
|
06.04.2010
|
Чиди Одиа
|
Интер (д) – 0:1
|
49’ (0:1)
|
02.11.2011
|
Сейду Думбья
|
Трабзонспор (г) – 0:0
|
74’ (0:0)
|
10.12.2013
|
Алан Дзагоев
|
Виктория Пл (г) – 1:2
|
67’ (1:0)
|
10.12.2013
|
Понтус Вернблум
|
Виктория Пл (г) – 1:2
|
90+3’ (1:2)
|
02.10.2018
|
Игорь Акинфеев
|
Реал (д) – 1:0
|
90+5’ (1:0)
|
07.11.2018
|
Хердур Магнуссон
|
Рома (г) – 1:2
|
56’ (1:1)