00:09 | Футбол — Лига чемпионов

Магнуссон – седьмой игрок ЦСКА, удаленный в Лиге чемпионов

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2).

Исландец стал седьмым игроком красно-синих, удаленным в игре главного европейского турнира. Пять футболистов изгонялись с поля по разу, а Дейвидас Шемберас – дважды.

Красно-синие уступили всего в трех из семи матчей, в которых оставались в меньшинстве, причем лишь во второй раз они пропустили решающий гол в неравных составах. Впервые подобное случилось во встрече с "Викторией" из Пльзени, когда чехи дважды реализовали преимущество, полученное после удаления Алана Дзагоева. (Кирилл Бурдаков)

Удаления игроков ЦСКА в матчах Лиги чемпионов

Дата

Игрок

Матч

Минута удаления (счет)

07.12.2004

Дейвидас Шемберас

ПСЖ (г) – 3:1

54’ (1:1)

03.11.2009

Дейвидас Шемберас

МЮ (г) – 3:3

90+5’ (3:3)

06.04.2010

Чиди Одиа

Интер (д) – 0:1

49’ (0:1)

02.11.2011

Сейду Думбья

Трабзонспор (г) – 0:0

74’ (0:0)

10.12.2013

Алан Дзагоев

Виктория Пл (г) – 1:2

67’ (1:0)

10.12.2013

Понтус Вернблум

Виктория Пл (г) – 1:2

90+3’ (1:2)

02.10.2018

Игорь Акинфеев

Реал (д) – 1:0

90+5’ (1:0)

07.11.2018

Хердур Магнуссон

Рома (г) – 1:2

56’ (1:1)
ЦСКА - Рома

 

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