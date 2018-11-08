Магнуссон – седьмой игрок ЦСКА, удаленный в Лиге чемпионов

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2).

Исландец стал седьмым игроком красно-синих, удаленным в игре главного европейского турнира. Пять футболистов изгонялись с поля по разу, а Дейвидас Шемберас – дважды.

Красно-синие уступили всего в трех из семи матчей, в которых оставались в меньшинстве, причем лишь во второй раз они пропустили решающий гол в неравных составах. Впервые подобное случилось во встрече с "Викторией" из Пльзени, когда чехи дважды реализовали преимущество, полученное после удаления Алана Дзагоева. (Кирилл Бурдаков)

Удаления игроков ЦСКА в матчах Лиги чемпионов