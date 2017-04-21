Людовик Жюли: "Ювентус" против "Монако" - опыт против молодости"

Экс-игрок "Монако" Людовик Жюли уверен, что его бывшая команда сможет оказать достойное сопротивление "Ювентусу" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он сравнил нынешний розыгрыш турнира с 2004 годом, когда монегаски с Жюли в составе дошли до финала.

- "Монако" готов к матчам с любым соперником, - цитирует пресс-служба клуба Жюли. - У клуба есть молодежь, талант и безумие. Нас ждет противостояние опыта и молодости. "Монако" может показать себя. Нахожу некоторые сходства нынешней команды с составом 2004 года, но с гораздо большим талантом, чем у нас в то время.

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