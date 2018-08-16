Любош Михел: "Безусловно, ПАОК серьезно помогло удаление Луиза Адриану"

Спортивный директор ПАОК Любош Михел в интервью "Известиям" отметил, что команда показала характер в матчах со "Спартаком" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов (3:2, 0:0). По его словам, удаление нападающего Луиза Адриану во второй игре повлияло на исход всего противостояния.

– Матчи со "Спартаком" получились для ПАОК не самыми простыми. Что можете сказать об этом противостоянии?

– Действительно, обе игры были очень сложными как для нас, так и для соперника. Однако самое главное — это то, что ПАОК сумел показать характер. Наш клуб играл сердцем, футболисты полностью отдали все силы на поле. Думаю, это было важным фактором в этом двухматчевом противостоянии. При этом, безусловно, стоит отметить, что на ход игры серьезно повлияло удаление нападающего "Спартака" Адриано. Играть в меньшинстве в таком важном матче крайне непросто — тем более когда надо забивать. Мы очень довольны, что смогли пройти московский клуб и выйти в заключительную стадию квалификации Лиги чемпионов. Видно, что ПАОК растет, ребята получают удовольствие от своей игры. Надеюсь, мы сумеем одолеть "Бенфику" и сыграем в этом сезоне в групповой стадии турнира.

– Адриано заслужено получил красную карточку?

– Я не видел этого момента. Главный судья перед принятием решения советовался с боковым арбитром. Скорее всего, ассистент полностью видел эпизод и помог рефери принять решение.