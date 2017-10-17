Луиз Адриану забил "Севилье" и отпраздновал гол с Каррерой

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил четвертый гол команды в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" – 4:1. На 74-й минуте встречи бразилец реализовал выход один на один с вратарем после передачи форварда Квинси Промеса.
Отмечая забитый мяч, Луиз Адриану также подбежал разделить радость с главным тренером команды Массимо Каррерой.
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 4:1 74' @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/nLgAXjNZ8T– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.