Луиз Адриану забил "Севилье" и отпраздновал гол с Каррерой

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил четвертый гол команды в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" – 4:1. На 74-й минуте встречи бразилец реализовал выход один на один с вратарем после передачи форварда Квинси Промеса.

Отмечая забитый мяч, Луиз Адриану также подбежал разделить радость с главным тренером команды Массимо Каррерой.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"