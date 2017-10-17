23:21 | Футбол — Лига чемпионов

Луиз Адриану забил "Севилье" и отпраздновал гол с Каррерой


Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил четвертый гол команды в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" – 4:1. На 74-й минуте встречи бразилец реализовал выход один на один с вратарем после передачи форварда Квинси Промеса.

Отмечая забитый мяч, Луиз Адриану также подбежал разделить радость с главным тренером команды Массимо Каррерой.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий