Луис Энрике: "Победа над "Боруссией" станет лекарством от всех проблем"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" считает, что победа поможет игрокам каталонцев укрепить командный дух. "Барселона" не может победить во всех турнирах три встречи подряд, завершив эти матчи вничью.

- Победа - лучшее лекарство от всех проблем, - цитирует сайт УЕФА Луиса Энрике. - Мы здорово играли в этой Лиге чемпионов, почти безукоризненно, и хотя предстоящий матч не имеет турнирного значения, он важен для нас, ведь это поединок Лиги чемпионов на "Камп Ноу". Я могу поменять схему, выпустить других игроков, дать кому-то отдохнуть, но нам важно одержать победу, чтобы укрепить командный дух после ряда не самых удачных игр. Впрочем, я точно не буду рисковать здоровьем игроков.