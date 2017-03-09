01:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике: "Барселона" совершила практически невозможное"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Специалист поблагодарил футболистов за игру и болельщиков за поддержку. Каталонцы уступили в первой встрече со счетом 0:4, но прошли в четвертьфинал по итогам двух игр.

– Это невероятный вечер, – приводит Tmw слова Энрике. – Мы совершили практически невозможное. Забить три гола за пять минут – это очень зрелищно. В таких играх нужно действовать очень агрессивно без мяча, и мы это сделали. При этом необходимо было сохранять уверенность в своих силах и спокойствие. Команда все сделала блестяще. Благодарю футболистов и болельщиков.

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Материалы REN-TV

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