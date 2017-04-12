00:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Луис Энрике: "Барселона" может забить "Ювентусу" четыре гола"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3) выразил разочарование результатом встречи. Вместе с тем специалист подчеркнул, что его команде по силам отыграть эту разницу в ответном домашнем поединке. Напомним, в 1/8 финала каталонцы уступили "ПСЖ" со счетом 0:4 в гостях, но смогли пройти дальше, разгромив парижан на своем поле – 6:1.

– Я пережил настоящий кошмар, – приводит Tmw слова Энрике. – Первый тайм мы подарили "Ювентусу", особенно два гола. Мне трудно объяснить, почему соперник превосходил нас. Ответственность полностью лежит на мне. Во втором тайме мы стали играть лучше, но и соперник давал больше возможности для владения. И фортуна была не на нашей стороне. Если "Барселона" покажет свой уровень, то может забить четыре гола кому угодно.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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atl4nt

dominels.ru dv2205---- Клоуны вы)

01:51

dv2205

без шансов

01:40

dominels.ru

идиот, это тебе не ПСЖ...

00:42

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