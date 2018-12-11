"Локомотив" разгромил "Шальке" в Юношеской лиге УЕФА и вышел в стыковые матчи

"Локомотив" с разгромным счетом победил "Шальке" в игре группового турнира юношеской Лиги УЕФА (4:1). Железнодорожники заняли второе место в группе D и вышли в стыковые матчи.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа D

"Шальке-04 - мол." - "Локомотив - мол." - 1:4 (0:3)

Голы: Миронов, 27 - с пенальти (0:1). Поярков, 32 (0:2). Карапузов, 40 (0:3). Сулейманов, 57 (0:4). Мерджан, 86 (1:4).

"Локомотив - мол.": Крайков, Лапшов, Поярков, Магкеев, Гюрджан, Миронов, Черный (Сухарев, 80), Петров (Куль, 75), Иосифов (Карапузов, 37), Цаллагов, Сулейманов (Титков, 75).

Предупреждения: Гюрджан, 30. Магкеев, 40. Сулейманов, 54. Поярков, 90+5.

Судья: Христофи (Кипр).

11 декабря. Бохум. Стадион "Lohrheidestadion".

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