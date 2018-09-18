"Локомотив" обыграл "Галатасарай" в молодежной Лиге чемпионов

"Локомотив" обыграл "Галатасарай" в 1-м туре группового турнира молодежной Лиги чемпионов - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету 18-летнего нападающего Тимура Сулейманова.

В другом матче группы D "Порту" на выезде разгромил "Шальке" - 3:0.

Лига чемпионов УЕФА U19

Групповой турнир

Группа D

"Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Россия) - 0:1 (0:0)

Гол: Сулейманов, 67.

"Локомотив": Ботнарь, Магкеев, Лапшов, Поярков, Гюрджан, Миронов, Титков (Основ, 75), Карапузов (Климов, 83), Черный, Цаллагов (Петров, 61), Сулейманов (Щетинин, 83).

Предупреждения: Лапшов, 16. Гюрджан, 77. Карапузов, 80. Миронов, 84.

Судья: Йорги (Албания).

18 сентября. Стамбул. Стадион "Esenyurt Necmi Kadioglu Stadyumu".