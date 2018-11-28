"Локомотив" - "Галатасарай". Прогноз-победа Нигматуллина

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов, в котором железнодорожники сегодня примут "Галатасарай" (20.55 по Москве). Красно-зеленые пока не набрали ни одного очка и уже лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ.



Если команда Юрия Семина не победит стамбульцев, то прекратит борьбу и за путевку в 1/16 финала Лиги Европы, досрочно заняв последнее место в группе, где помимо нее и турок также выступают немецкий "Шальке" и португальский "Порту".

- Такого неудачного выступления "Локо" в еврокубках, конечно, никто не ожидал, - сказал Нигматуллин. - Железнодорожники всегда хорошо выглядели в Европе, подобных провалов не припомню. Я связываю нынешнюю ситуацию со слабой игрой в обороне. Вроде что-то создавали у чужих ворот, но пропускали слишком легко. Может, клуб оказался не готов к этой Лиге чемпионов, может, просто не везет.

Надеюсь, сегодня команда соберется и наберет свои первые очки в турнире. Тем более, еще остаются шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, а "Галатасарай" - прямой конкурент. Собираюсь посмотреть встречу с турками вживую - давно не ходил на стадион в Черкизове. Жду, что "Локо" порадует и одержит победу с минимальным преимуществом - ставлю на счет 2:1. (Иван Торопцев)