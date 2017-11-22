"Ливерпуль рассмотрит сообщения о действиях полиции в Севилье на матче Лиги чемпионов

"Ливерпуль" на своем официальном сайте опубликовал заявление по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (3:3). Английский клуб рассмотрит информацию, предоставленную болельщиками - фанаты мерсисайдцев негативно высказались о действиях принимающей стороны и местной полиции.

- Безопасность наших болельщиков - наша главная задача. Мы намерены собрать всю информацию, прежде чем выступать с дальнейшими заявлениям, - говорится в сообщении пресс-службы "красных".

Напомним, в 4-м туре "Севилья" принимала "Спартак" (2:1). Болельщикам российской команды из-за санкций УЕФА было запрещено посещение. Несмотря на это, в испанский город приехало несколько сотен болельщиков красно-белых. Севильской полиции пришлось отгонять болельщиков от стадиона "Рамон Санчес Писхуан" при помощи пинков и дубинок. По утверждениям правоохранительных органов, в городе не было зафиксировано беспорядков с участием "Спартака".

От 0:3 к 3:3. Безумие "Севильи" и "Ливерпуля" // Русский?! Нельзя! Репортаж из Севильи

