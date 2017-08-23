"Ливерпуль" и "Карабах" прошли в групповой турнир Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Хоффенхайм" со счетом 4:2 в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече английский клуб обыграл соперника – 2:1.

В составе победителей дублем отметился Эмре Джан, по голу забили Мохамед Салах и Роберту Фирмину. У гостей отличились Марк Ут и Сандро Вагнер.

В другой встрече "Карабах" проиграл "Копенгагену" со счетом 1:2, однако благодаря победе в первом матче (1:0) и голу на выезде – проходит в групповую стадию турнира.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Ливерпуль" (Англия) – "Хоффенхайм" (Германия) – 4:2 (3:1)

Голы: Эмре Джан, 10 (1:0). Салах, 18 (2:0). Эмре Джан, 21 (3:0). Ут, 28 (3:1). Роберту Фирмину, 63 (4:1). Вагнер, 79 (4:2).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Александр-Арнольд (Гомес, 65), Вайналдум, Хендерсон, Эмре Джан (Милнер, 70), Роберту Фирмину, Салах, Мане (Клаван, 88).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Толян, 65), Хюбнер, Фогт, Нордтвейт (Ут, 25), Гнабри (Солои, 56), Цубер, Демирбай, Гайгер, Вагнер, Крамарич.

Предупреждения: Гайгер, 30. Кадержабек, 37. Хендерсон, 45+1. Фогт, 51. Хюбнер, 90.

Судья: Орсато (Италия).

23 августа. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.

Первый матч: 2:1

"Копенгаген" (Дания) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:1 (1:0)

Голы: Сантандер, 45 (1:0). Ндлову, 63 (1:1). Павлович, 66 (2:1).

"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист (Туту, 81), Куск (Аманкво, 68), Грегуш, Вербич, Сантандер (Сотириу, 70), Павлович.

"Карабах": Шехич, Ржезничак, Гусейнов, Аголли, Медведев, Мичел, Гараев, Геррье (Исмаилов, 12. Садыгов, 80), Ришард Алмейда (Юнусзаде, 90+2), Ндлову, Мадатов.

Предупреждения: Люфтнер, 4. Мичел, 44. Ржезничак, 75. Анкерсен, 77. Туту, 86. Ндлову, 90+3.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

23 августа. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

Первый матч: 0:1