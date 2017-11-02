Леонарду Жардим: "Если для "Монако" все сложится неудачно, поборемся за Лигу Европы"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа" (1:1) отметил, что доволен старанием своих футболистов, но не итоговым результатом.

– Я доволен игрой, моя команда старалась контролировать ход встречи, демонстрировала агрессивный футбол, – цитирует официальный сайт УЕФА Жардима. – Однако я разочарован результатом. Но футболисты зарекомендовали себя с хорошей стороны, старались победить. Наша турнирная борьба теперь зависит от других матчей. Если все сложится неудачно, будет бороться за Лигу Европы.