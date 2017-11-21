Леонарду Жардим: "Для меня важна не схема, а тактика, игроки должны думать на поле"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассчитывает на победу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лейпцигом"​. Также он отметил, что для него важным является тактика.

- Мы должны побеждать, хотя выход в плей-офф сейчас уже зависит не только от нас, но чтобы ни случилось, мы должны выигрывать у "Лейпцига", - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Сейчас для нас игра с немецким клубом является самым важным матчем. Только потом бы будем думать о "ПСЖ".

По какой схеме будем играть? Для меня важна не схема, а тактика. Я повторяю это уже четыре года. Игроки должны думать на поле. Проект "Монако" отличается от других, нужно принять это.

Матч "Монако" - "Лейпциг" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.