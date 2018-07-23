Лео Жаба: "Спартак" - отличная команда"

Нападающий ПАОК Лео Жаба поделился мнением о "Спартаке". Красно-белые могут встретиться с греческим клубом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Лео, ваш ПАОК может сыграть со "Спартаком" в следующем раунде Лиги чемпионов. Красно-белые были в списке тех, кто предлагал вам контракт?

- Не могу рассказывать о тех, кто выходил с предложением. Но было бы здорово когда-нибудь поиграть за такой топовый клуб.

- Что помните о "Спартаке"? Кто там самый крутой?

- Отличная команда! По-моему, в этом году она стала ещё сильнее. В ней собрано много опытных футболистов, так что даже не знаю, кого выделить. Сразу человек 5-6 можно назвать лидерами.

- Если обыграете "Базель", "Спартак" в соперниках - это хороший вариант для ПАОК? Или худший?

- Все соперники сильные. Не могу сказать, что кому-то из них мы особенно бы обрадовались. Даже не обсуждали варианты. Каждая из команд немного сильнее нас. Тем более сначала предстоит обыграть "Базель", а потом думать о "Спартаке". (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Жаба выступал в российском чемпионате в минувшем сезоне в составе "Ахмата".

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