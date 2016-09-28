23:22 28 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кудряшов пропустил матч с ПСВ из-за повреждения мышцы бедра

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов не принимает участия в матче с ПСВ в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов из-за повреждения мышцы бедра.

Защитник первоначально был отстранен на три матча Лиги чемпионов, однако после апелляции дисквалификацию сократили до одной встречи – ее защитник отбыл, пропустив игру первого тура с "Баварией".

Накануне матча Кудряшов получил повреждение задней поверхности бедра на предыгровой тренировке – именно этим объясняется его отсутствие в составе на игру с ПСВ.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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