Кудряшов пропустил матч с ПСВ из-за повреждения мышцы бедра

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов не принимает участия в матче с ПСВ в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов из-за повреждения мышцы бедра.

Защитник первоначально был отстранен на три матча Лиги чемпионов, однако после апелляции дисквалификацию сократили до одной встречи – ее защитник отбыл, пропустив игру первого тура с "Баварией".

Накануне матча Кудряшов получил повреждение задней поверхности бедра на предыгровой тренировке – именно этим объясняется его отсутствие в составе на игру с ПСВ.