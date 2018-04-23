Крымчане не смогут попасть на финал Лиги чемпионов по российским паспортам

Член Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева рассказала, что жители Крыма не смогут пройти по российским паспортам на финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве. При этом парламентарий отметила, что данное решение нарушает права человеа и международные законы.

– Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта, – приводят "Известия" слова Бахтеевой. – Спорт нельзя смешивать с политикой. Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве, на стадионе "Олимпийский", впервые в истории Украины. На выход в финал претендуют "Реал", "Бавария", "Рома" и "Ливерпуль".