23:56 13 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Крупнее "Ростова" в Лиге чемпионов проигрывал только ЦСКА

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Поражение "Ростова" в гостях от "Баварии" со счетом 0:5 стало 25-м крупным проигрышем для отечественных команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Крупнее уступал лишь ЦСКА в 1993 году "Марселю" – тогда красно-синие проиграли со счетом 0:6. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные поражения российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Российский клуб

Соперник

Счет

17.03.1993

ЦСКА

Марсель (г)

0:6

02.10.2002

Спартак

Ливерпуль (г)

0:5

13.09.2016

Ростов

Бавария (г)

0:5

15.03.1994

Спартак

Барселона (г)

1:5

19.09.2001

Локомотив

Реал (г)

0:4

17.10.2001

Спартак

Бавария (г)

1:5

12.09.2006

Спартак

Бавария (г)

0:4

17.09.2014

ЦСКА

Рома (г)

1:5
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