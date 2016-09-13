Крупнее "Ростова" в Лиге чемпионов проигрывал только ЦСКА

Поражение "Ростова" в гостях от "Баварии" со счетом 0:5 стало 25-м крупным проигрышем для отечественных команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Крупнее уступал лишь ЦСКА в 1993 году "Марселю" – тогда красно-синие проиграли со счетом 0:6. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные поражения российских клубов в Лиге чемпионов