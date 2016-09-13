Крупнее "Ростова" в Лиге чемпионов проигрывал только ЦСКА

Поражение "Ростова" в гостях от "Баварии" со счетом 0:5 стало 25-м крупным проигрышем для отечественных команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Крупнее уступал лишь ЦСКА в 1993 году "Марселю" – тогда красно-синие проиграли со счетом 0:6. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые крупные поражения российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Российский клуб
|
Соперник
|
Счет
|
17.03.1993
|
ЦСКА
|
Марсель (г)
|
0:6
|
02.10.2002
|
Спартак
|
Ливерпуль (г)
|
0:5
|
13.09.2016
|
Ростов
|
Бавария (г)
|
0:5
|
15.03.1994
|
Спартак
|
Барселона (г)
|
1:5
|
19.09.2001
|
Локомотив
|
Реал (г)
|
0:4
|
17.10.2001
|
Спартак
|
Бавария (г)
|
1:5
|
12.09.2006
|
Спартак
|
Бавария (г)
|
0:4
|
17.09.2014
|
ЦСКА
|
Рома (г)
|
1:5