Криштиану Роналду: "Забил важный гол в то время, когда игра была почти закончена"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду назвал важным свой гол в ворота "Спортинга" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (2:1). Также он отметил, что не планирует возвращаться в лиссабонский клуб, за который выступал в начале карьеры.

- Я забил важный гол в то время, когда игра была почти закончена, - сказал Роналду в эфире BeIn Sports. - "Спортинг" хотел хорошо играть и усложнили нам жизнь. Мы начали игру немного пассивно, но в футболе так нельзя. Это звоночек, что в следующих матчах мы не можем такое позволить себе.

Большая честь для меня, что в "Спортинге" до сих пор люди любят меня и хотят моего возвращения. Но сейчас, я чувствую себя очень хорошо в "Реале" и, как я уже говорил раньше, хочу закончить свою карьеру здесь, потому что это клуб в моем сердце.