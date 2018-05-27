Криштиану Роналду: "Не могу гарантировать, что останусь в "Реале"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признал, что порождать слухи о возможном уходе из клуба было не очень правильно сразу после победы над "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов. Португалец ранее отметил, что скоро сделает важное заявление.

– Сейчас не идеальный момент, чтобы что-то заявлять, потому что мы совершили нечто необычное, переживаем уникальные события, – цитирует Marca Роналду. – Да, я сказал, что сделаю заявление о своем будущем. Возможно, не следовало говорить это после финала. Это не самый подходящий момент, но я был честен. Обо всем расскажу позднее. Я говорю не так много, но если решился, то все выкладываю. Так что не жалею о сказанном. В чем проблема? Все идет из глубины. Деньги – не проблема. Я выиграл пять раз Лигу чемпионов, взял пять "Золотых мячей". Меня ничто не расстроит, потому что я знаю, что могу дать клубу. Не могу гарантировать, что в следующем сезоне буду в "Реале". В ближайшие дни все скажу. Жизнь – это не только слава. Что касается разговора с Пересом, то мы с ним беседовали. Мы поговорили как профессионал с профессионалом. Не ищите бури там, где ее нет.