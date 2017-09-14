Криштиану Роналду нанес больше всех ударов в первом туре группового турнира Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду нанес больше всех ударов по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Согласно данным InStat, он записал на свой счет восемь ударов. Вторым по этому показателю стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски (7). Однако оба только по три раза попали в створ. Лидером по количеству точных ударов стал полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье (4 в створ).

Лучшим вратарем этого этапа турнира стал голкипер "Ромы" Алиссон. В матче против "Атлетико" (0:0) он отразил все 9 ударов в створ ворот и 3 раза успешно сыграл на выходе.