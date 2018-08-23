Когда ВАР появится в Лиге чемпионов?

The Times, ссылаясь на неназванный источник, объявила, что уже весной в матчах Лиги чемпионов появятся видеоассистенты арбитров (ВАР). По нашим данным, об этом говорить преждевременно.

В судейском комитете УЕФА эта тема - введение ВАР в начале 2019-го - не обсуждалась. Не поднимался этот вопрос и на недавнем сборе судей УЕФА.

Такому кардинальному изменению должна предшествовать разработка программы подготовки. Однако ее пока нет. Наконец, нет и непосредственных исполнителей - видеоарбитров. Их предстоит обучить.

Сегодня опытом работы обладают только судьи из Германии и Италии, в чемпионатах которых в течение предыдущего сезона использовались видеоповторы. Есть несколько таких рефери в Голландии и Польше. В Испании ВАР приступили к судейству лишь на прошлой неделе.

Но можно предположить, что введение видеоповторов в еврокубках, во всяком случае на решающих стадиях, не за горами. Ведь новым судейским руководителем УЕФА недавно стал Роберто Розетти. А он как раз один из сторонников ВАР и этим летом курировал работу видеоассистентов на чемпионате мира-2018. (Александр БОБРОВ)