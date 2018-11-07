Клопп считает, что"Црвена Звезда" одержала заслуженную победу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Црвены Звезды" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2) отметил, что сербский клуб одержал заслуженную победу. Он также добавил, что игроки команды соперника были предельно сконцентрированными на протяжении всей игры.

- Надо признать, что победа сербской команды вполне заслуженная, мои поздравления "Црвене Звезде", - приводит пресс-служба слова Клоппа. - У них есть три точки, у нас нет. Они не сдавались, оставались сконцентрированными и отдавали все силы. Они все боролись, было очень тяжело, и поэтому я и говорю, что они выиграли заслуженно. Они заслужили ее благодаря страсти, с которой они сражались.

"Ливерпуль" находится на втором месте в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков в четырех матчах. "Црвена" с четырьмя баллами располагается на последнем месте.

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