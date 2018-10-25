Клеман Лангле: "Барселоне" не хватало Месси, но так будет всегда, когда его нет на поле"

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле после победы над "Интером" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что каталонцам не хватало Лионеля Месси. Аргентинец не принялл участие во встрече из-за проблем со здоровьем.

- Естественно, Месси нам не хватало, но так будет всегда, когда его нет на поле, - цитирует пресс-служба УЕФА Лангле. - Лео вернется через три недели, а пока мы просто сомкнем ряды. Когда слаженно работает вся команда, победить куда легче. Мы близки к выходу в плей-офф, но нельзя терять бдительность. Нужно продолжать выигрывать.